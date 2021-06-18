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Самарские таможенники задержали контрафактную детскую обувь

18 июня 2021 13:45
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Самарские таможенники задержали контрафактную детскую обувь

5000 пар детской обуви, незаконно маркированной  товарным знаком «OFF-WHITE», задержаны самарскими таможенниками.

 Мобильной группой Самарской таможни в районе с. Большая Черниговка (Самарская область) была остановлена фура с обувью, в том числе детской. Для проверки маркировки и оригинальности товара было принято решение о таможенном досмотре.

В ходе досмотра таможенники обнаружили 5000 пар детских кроссовок, маркированных товарным знаком «OFF-WHITE». По документам получателем товара значился ИП из Тольятти. Однако было установлено, что ИП ликвидирован. С целью установления законности использования товарного знака был направлен запрос правообладателю.

Правообладатель в своем ответе признал товар контрафактным, использование товарного знака «OFF-WHITE» незаконным. Ущерб был оценен более чем в 250 млн рублей. Представитель правообладателя также просил о привлечении к ответственности виновных лиц.

Как отметил заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев: «Таможенные органы обеспечивают защиту прав на объекты интеллектуальной собственности на таможенной территории Союза в пределах своей компетенции. Деятельность мобильных групп направлена на защиту экономических интересов Российской Федерации, а также на пресечение ввоза и введения в гражданский оборот на территории РФ контрафактных товаров ». 

Материалы по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака), направлены в МВД России для принятия решения в соответствии с действующим законодательством. 

Теги: контрафакт Самарская таможня таможня

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