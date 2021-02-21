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Самарские приставы передали на уничтожение 120 бутылок алкогольной продукции

21 февраля 2021 09:58
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Самарские приставы передали на уничтожение 120 бутылок алкогольной продукции

За осуществление продажи алкогольной продукции без соответствующей документации индивидуальный предприниматель был привлечены к административной ответственности.

уд назначил индивидуальному предпринимателю наказание в виде административного штрафа с конфискацией алкогольной продукции и дальнейшем ее уничтожении в связи с отсутствием сопроводительных документов, подтверждающих законность нахождения в обороте.

На основании судебного решения в отделении судебных приставов Большечерниговского района Самарской области судебным приставом-исполнителем в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено исполнительное производство. Свыше сотни бутылок с алкоголем были конфискованы, а затем переданы судебным приставов-исполнителем  представителям Росалкогольрегулирования для последующего их уничтожения. 

 

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