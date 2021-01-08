Самарские полицейские продолжают выявлять нетрезвых водителей

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В ходе несения службы инспекторы ДПС на ул. Гагарина остановили автомобиль отечественного производства, за рулем которого находился ранее не судимый 28-летний житель Самары. Сотрудники полиции при разговоре с водителем заметили у него признаки алкогольного опьянения. На требование сотрудника полиции пройти медицинское освидетельствование гражданин ответил отказом. После проверки по информационным базам установили, что в 2019 году водитель привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.28 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Нарушителю было назначено наказание в виде штрафа в сумме 30 000 рублей и лишение специального права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев.

Полицейским мужчина рассказал, что в тот день употреблял спиртные напитки, после чего сел за руль автомобиля и поехал в сторону улицы Калинина.

Отделом дознания ОП№9 Управления МВД России по г. Самаре было возбуждено уголовное дело. Автолюбителя признали виновным в совершении преступления и приговорили к наказанию в виде ста восьмидесяти часов обязательных работ, заключающихся в выполнении осужденным в свободное от основной работы время бесплатных общественно - полезных работ, а также лишили права заниматься определенной деятельностью в виде управления транспортными средствами на срок один год и восемь месяцев.

Аналогичный случай полицейские зафиксировали на территории Куйбышевского района. Экипаж дорожно-патрульной службы, находясь на Южном шоссе, остановил иномарку под управлением женщины. При разговоре с автолюбительницей полицейские заметили у нее признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. При проверке выяснилось, что жительница Красноярского района 1981 года рождения в июне 2020 года привлекалась к административной ответственности за аналогичное действие. Женщине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год шесть месяцев. Из собранных материалов следовало, что в тот день гостья областного центра находилась на территории Куйбышевского района и употребляла спиртное. Около девяти часов вечера она села за руль автомобиля и поехала в сторону Южного шоссе.

Также было возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.