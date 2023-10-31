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Самарские полицейские нашли десять Интернет-ресурсов, незаконно реализующих лекарственные препараты

31 октября 2023 10:18
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Самарские полицейские нашли десять Интернет-ресурсов, незаконно реализующих лекарственные препараты

На территории Самарской области прошло федеральное оперативно-профилактическое мероприятие «Пангея», направленное на борьбу с незаконным оборотом лекарственных средств, в том числе наркосодержащих, медицинских изделий и биологически активных добавок, содержащих запрещенные для использования компоненты.

Полицейскими совместно с другими ведомствами проводились оперативные мероприятия с целью выявления фактов незаконного распространения контрафактных лекарственных средств и медицинских изделий на территории региона.

Выявлено десять Интернет-ресурсов, незаконно реализующих лекарственные препараты, БАДы, гормоны роста, жиросжигатели и стероиды различных категорий, запрещенные на территории Российской Федерации. Полицейские установили  их названия, адреса, получили информацию о провайдерах и регистраторах данных ресурсов, их возможное местонахождение.

Задокументировано девять фактов незаконного сбыта физическим лицом сильнодействующих веществ, по которым следственными органами территориальных подразделений на районном уровне Самарской области возбуждено девять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 234 УК РФ.

За время проведения мероприятия из незаконного оборота изъято более 900 флаконов, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество Tropicamide, а также 110 упаковок и 104 пакета, в которых находились почти 3000 капсул с сильнодействующим веществом Pregabalin.

Органами внутренних дел региона совместно с контролирующими ведомствами уделяется пристальное внимание профилактике правонарушений в сфере реализации товаров медицинского назначения.

 

Теги: Стоп Наркотик

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