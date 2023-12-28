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Самарские полицейские напомнили детям о важности соблюдения ПДД

28 декабря 2023 13:33
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Самарские полицейские напомнили детям о важности соблюдения ПДД

Ребятам напомнили об ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения, а также о самых частых причинах и последствиях ДТП.

Сотрудники полиции на регулярной основе проводят профилактические встречи с подрастающим поколением.

Так, в рамках акции «Внимание дети! Зимние каникулы!» полицейские МО МВД России «Борский» провели профилактическую беседу со студентами. Встреча проходила на базе Борского государственного техникума.

Полицейские напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения и о том, почему так необходимо носить световозвращающие элементы на одежде.

Особый акцент сотрудники полиции сделали на ответственности за управление транспортного средства без водительского удостоверения, а также о самых частых причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий.

Студенты с большим вниманием слушали спикеров мероприятия, после чего задали все интересующие их вопросы, на которые получили развёрнутые ответы.

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