Самарец оскорбил судью во время заседания

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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя за неуважение к суду.

По версии следствия, в ноябре 2021 года в ходе открытого судебного заседания подозреваемый, ранее признанный виновным в совершении кражи, в грубой оскорбительной форме выразился в адрес председательствующего судьи, чем выразил неуважение к суду. Мотивом для подобного поведения подозреваемого явилось несогласие с вынесением постановления о взыскании процессуальных издержек.

В настоящее время расследование уголовного преступления продолжается проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.