Самарчанку уличили в причастности к финансированию украинской псевдорелигиозной организации

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В 2025 году пресечена противоправная деятельность местной жительницы, причастной к финансированию украинской псевдорелигиозной организации «АллатРа», деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Установлено, что подозреваемая неоднократно переводила денежные средства функционеру московской ячейки в интересах указанной структуры.

Аккумулированные денежные средства использовались украинскими кураторами для оказания содействия вооруженным силам Украины, организации антироссийской риторики, а именно дискредитации политики федеральных и региональных органов власти, распространения недостоверных материалов о вооруженных силах Российской Федерации.

Решением Октябрьского районного суда г. Самары фигурантка уголовного дела признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1

УК РФ «Оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ её деятельности в соответствии с законодательством РФ».

24 июня 2025 года Верховным судом Российской Федерации удовлетворен иск Генеральной прокуратуры РФ о признании международного общественного движения «АллатРа» экстремистской организацией.