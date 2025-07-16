Самарчанку уличили в причастности к финансированию украинской псевдорелигиозной организации

В 2025 году пресечена противоправная деятельность местной жительницы, причастной к финансированию украинской псевдорелигиозной организации «АллатРа», деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.
Установлено, что подозреваемая неоднократно переводила денежные средства функционеру московской ячейки в интересах указанной структуры.
Аккумулированные денежные средства использовались украинскими кураторами для оказания содействия вооруженным силам Украины, организации антироссийской риторики, а именно дискредитации политики федеральных и региональных органов власти, распространения недостоверных материалов о вооруженных силах Российской Федерации.
Решением Октябрьского районного суда г. Самары фигурантка уголовного дела признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1
УК РФ «Оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ её деятельности в соответствии с законодательством РФ».
24 июня 2025 года Верховным судом Российской Федерации удовлетворен иск Генеральной прокуратуры РФ о признании международного общественного движения «АллатРа» экстремистской организацией.