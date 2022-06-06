Самарчанка повторно продала алкоголь подростку

65

В Самаре суд вынес приговор в отношении 41-летней местной жительницы.

В начале марта текущего года сотрудники полиции выявили факт реализации продавцом магазина, расположенного на ул. Фрунзе, одной бутылки алкогольного напитка объемом 1,5 л, с содержанием этилового спирта 4,5%, несовершеннолетнему. В ходе сбора административного материала по данному факту полицейские выяснили, что продавец в конце декабря 2021 года уже привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Тогда ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Полицейские провели с работницей магазина профилактическую беседу, но меры административного воздействия не оказали на работницу торговой точки должного влияния. Она не встала на путь исправления и вновь нарушила закон. В отношении женщины органы дознания возбудили уголовное дело и передали его в Самарский районный суд г.о. Самара для принятия решения по существу.

Собранные сотрудниками отдела полиции №6 Управления МВД России по г. Самаре доказательства суд признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора. Женщине определено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5%. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать о ставших известными фактах реализации алкогольных напитков несовершеннолетним в ближайшие отделы полиции или по телефону 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.