Самарчанка осуждена за получение пособия на несуществующих детей

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Прокуратурой Промышленного района г. Самары поддержано государственное обвинение в отношении 50-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере), по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2015 году женщина обратилась в отдел ЗАГСа и предоставила ложные сведения о рождении ребенка, оформила и получила свидетельство о рождении.

Затем она обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области и министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области за получением выплат на ребенка.

Аналогичные действия она совершила также в 2020 году.

На протяжении длительного времени мнимая мать получала пособия, общая сумма которых составила более 1,9 млн рублей.

Суд с учетом позиции прокурора назначил виновной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и наложением штрафа в размере 100 тысяч рублей в доход государства.

Гражданский иск, заявленный прокурором в интересах государства, удовлетворен.

Приговор в законную силу не вступил.