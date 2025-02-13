Самарчанка осуждена за получение пособия на несуществующих детей

Прокуратурой Промышленного района г. Самары поддержано государственное обвинение в отношении 50-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере), по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2015 году женщина обратилась в отдел ЗАГСа и предоставила ложные сведения о рождении ребенка, оформила и получила свидетельство о рождении.
Затем она обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области и министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области за получением выплат на ребенка.
Аналогичные действия она совершила также в 2020 году.
На протяжении длительного времени мнимая мать получала пособия, общая сумма которых составила более 1,9 млн рублей.
Суд с учетом позиции прокурора назначил виновной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и наложением штрафа в размере 100 тысяч рублей в доход государства.
Гражданский иск, заявленный прокурором в интересах государства, удовлетворен.
Приговор в законную силу не вступил.