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С 24 по 26 ноября сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено пьяных 30 водителей
С 24 по 26 ноября сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено пьяных 30 водителей
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С 24 по 26 ноября сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено пьяных 30 водителей

27 ноября 2023 14:02
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С 24 по 26 ноября сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено пьяных 30 водителей

С 24 по 26 ноября сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 30 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

За период рейда полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 30 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, сотрудники полиции выявили 16 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии. Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечен 101 водитель. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 17 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 39 правонарушений со стороны водителей и 53 - со стороны пешеходов.

Подобные широкомасштабные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

Теги: БДД

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