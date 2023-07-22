От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. В период с 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс».
В регионе установилась сухая жаркая погода. В связи с этим возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи)