Рядом с деревней Ташелка горит мусор  на нелегальном объекте сортировки отходов

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"В 13:04 поступило сообщение о возгорании мусора западнее деревни Ташелка. По прибытии к месту вызова установлено, что горит мусор на территории завода по переработке мусора, площадь пожара отдельными очагами составляет 10 000 кв. м, в основном тление мусора", – сказали в МЧС.

Огонь не угрожает населенным пунктам, ветер дует в противоположном от деревни направлении. В тушении участвуют 41 человек и 14 единиц техники.

“Пожар – красноречивый пример того, что когда объект не встроен в систему обращения с отходами, он нарушает многие требования законодательства. Его точно нет в территориальной схеме обращения с отходами, да и вагончики на поле в принципе не могут быть заводом по переработке. Что-то собирали и сортировали – возможно. Деятельность осуществлялась нелегально, на участке не предназначенном для обращения с отходами. Никакие нормы по безопасности, судя по кадрам, там не обеспечивались. Это счастье, что нет пострадавших и нет угрозы распространения огня на близлежащие населенные пункты”, — прокомментировал ситуацию директор ЭкоСтройРесурс Михаил Захаров

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области