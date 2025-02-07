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Россельхознадзор выявил грубые нарушения в магазинах сети «Светофор» при реализации продукции животноводства. Об этом ведомство сообщило 6 февраля на сайте.

«В магазинах сети «Светофор» выявлены многочисленные грубые нарушения требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС (Евразийский экономический союз. — Ред.)», — говорится в публикации.

В частности, нарушения обнаружены при реализации молочной, мясной и рыбной продукции.

Уточняется, что провести проверку в магазинах с целью оценки соблюдения законодательства при реализации сельхозпродуктов призывали также депутаты Госдумы и общественные организации потребителей.

Среди основных нарушений Россельхознадзор выявил отсутствие товаросопроводительных документов и полной маркировки, некоторые товары были с истекшим сроком годности. Кроме того, зафиксировано нарушение упаковок, температуры хранения и признаки дефростации.

Так, 91 нарушение выявлено в 60 торговых точках «Светофора» в Ростовской области. Грубые нарушения в том числе зафиксированы и в четырех магазинах Раменского и Люберецкого районов Московской области.

В результате обнаружения нарушений выданы предостережения, материалы направлены в прокуратуру и Роспотребнадзор, пишут "Известия".