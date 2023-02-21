Росморречфлот: сухогруз Seamark затонул, разломившись надвое во время шторма в порту Новороссийска

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Сухогруз Seamark, на борту которого находилось 3 тысячи тонн мраморной крошки, разломился в районе Новороссийска на две части и затонул, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

Сухогруз Seamark под флагом Комор, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма у черноморского побережья, заявили ранее во вторник РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Один из 11 членов экипажа сухогруза (все они россияне), по уточненной информации, скончался, еще один в тяжелом состоянии, рассказали агентству в пресс-службе МЧС России.

Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте РФ, по факту случившегося начата доследственная проверка. В ходе нее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ru.freepik.com