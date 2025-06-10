Росгвардейцы Волжского района задержали правонарушителя, который прятался от них в коробке

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Находившаяся на маршруте патрулирования в Волжском районе Самарской области группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии получила от дежурного информацию о незаконном проникновении на охраняемый объект. Инцидент произошел около трех часов ночи – в магазине, расположенном в поселке Стройкерамика, сработала сигнализация. Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место происшествия.

По прибытии патрульные провели внешнее обследование магазина и обнаружили, что злоумышленник проник внутрь, повредив входную дверь. Однако в результате первичного осмотра помещений правонарушителя обнаружить не удалось. Уже в ходе повторного более внимательного обследования торговой точки росгвардеййцы нашли мужчину, который все это время прятался в коробке, предназначенной для хранения продуктов.

Благодаря оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны мужчина не успел ничего украсть. Сотрудники Росгвардии передали задержанного жителя Кинеля 1982 года рождения своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.