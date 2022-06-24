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Режим ЧС введен на подтопленных территориях из-за непогоды в Сочи, сообщают "Известия".

«Ликвидация последствий разгула стихии в Лазаревском районе продолжается. На подтопленных территориях введен локальный ЧС», — написал глава города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

Уточняется, что в работах задействованы более тысячи специалистов и около 400 единиц техники.

В Сочи 11 населенных пунктов оказались в зоне подтопления. Основной удар стихии принял на себя поселок Зубова Щель.

В пятницу в Лазаревском районе Сочи потоком воды в Черное море смыло два автомобиля. В машинах находились семь человек, в том числе трое детей. По информации «Известий», в одном унесенном авто находились четыре человека: двое мужчин, девочка 2017 года рождения и мальчик 2019 года рождения, во втором — трое: двое взрослых и мальчик 2021 года рождения. Один из детей успел предупредить МЧС о случившемся с помощью SMS-сообщения.

Позже в акватории Черного моря был обнаружен 42-летний мужчина, его доставили в больницу. Один человек был найден мертвым. Продолжаются поиски пятерых без вести пропавших.

Власти Сочи закрыли для купания пляжи в центре города. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что катаклизмы вызваны водяными смерчами.

Фото: Управление МЧС РФ по Краснодарскому краю/"Известия"

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