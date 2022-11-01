Ребенок, пострадавший в ДТП в Тольятти, получил компенсацию морального вреда

96

Судебные приставы взыскали с жителя г. Тольятти, допустившего наезд на ребенка, компенсацию морального вреда в размере почти 220 тысяч рублей.

Житель г. Тольятти, находясь за рулем автомобиля, не уступил дорогу девочке, проходившей проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ребенок получил тяжелую травму руки. Следствием этого стало прохождение долгого лечения. Более того, девочке пришлось на время забыть о занятиях в балетной школе, так как любая нагрузка на руку вызывала у девочки сильные боли.

Бабушка пострадавшей подала на виновника аварии в суд. Рассмотрев материалы дела, «служители Фемиды» вынесли решение о взыскании с мужчины компенсации морального вреда в размере 218 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель Автозаводского района №1 г. Тольятти возбудил в отношении мужчины исполнительное производство. Должника об этом уведомили в надлежащем порядке. Однако в установленный законом срок он задолженность не оплатил. Сотрудник Службы вынес постановление о взыскании с мужчины исполнительского сбора в размере 15 тысяч рублей. Также в рамках исполнительного производства было установлено, что у должника имеются денежные средства на расчетных счетах. На них судебным приставом было обращено взыскание.

Денежные средства в размере компенсации морального время были списаны с виновника ДТП и перечислены пострадавшему ребенку. Также должником погашен и исполнительский сбор.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.