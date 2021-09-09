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Разыскиваемую судебными приставами соседнего региона иномарку установили в Самаре

9 сентября 2021 12:30
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Разыскиваемую судебными приставами соседнего региона иномарку установили в Самаре

Сотрудники УФССП России по Самарской области разыскали автовладелицу, имеющую задолженность по административным штрафам в 135 тысяч рублей. Принадлежащее ей транспортное средство было арестовано и отправлено на специализированную стоянку.

 В Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам и розыску из Управления федеральной службы судебных приставов соседнего региона поступило разыскное задание об установлении места положения принадлежащего нарушительнице ПДД автомобиля «Porsche Cayenne». 

В ходе разыскных мероприятий сотрудниками Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам и розыску были проведены осмотры парковок, автостоянок и дворов, расположенных вблизи места предполагаемого нахождения должницы. Также совместно с сотрудниками ГИБДД был проведен комплекс мероприятий, с целью установления маршрута передвижения данного транспортного средства. В ходе одного из таких мероприятий иномарка должницы была зафиксирована. 

Сотрудниками отдела по розыску был совершен выход в автосервис, куда, согласно полученным данным, был привезен автомобиль должницы. В результате выезда на парковке возле автосервиса данное транспортное средство было установлено. Судебными приставами в отношении принадлежащей автоледи иномарки составлен акт описи и ареста. Автомобиль был погружен на эвакуатор и отправлен на специализированную стоянку. 

Теперь, прежде чем забрать автомобиль, должнице предстоит полностью погасить задолженность по административным штрафам.

Теги: арест автомобиля судебные приставы

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