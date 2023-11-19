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Разыскан водитель, скрывшийся с места ДТП, в котором пострадала самарчанка

19 ноября 2023 11:04
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Разыскан водитель, скрывшийся с места ДТП, в котором пострадала самарчанка

Сотрудникам полиции г. Самары из лечебного учреждения поступило сообщение о доставлении местной жительницы 1962 года рождения с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия.

Полицейские опросили потерпевшую, которая пояснила, что 16.11.2023 г. в утреннее время шла по тротуару возле дома №59 на ул. Стара Загора со стороны ул. Ново-Вокзальной в направлении ул. 22 Партсъезда, когда её сбил автомобиль BMW. Водитель поговорил с ней и уехал с места ДТП. Почувствовав недомогание, она обратилась за помощью в медицинское учреждение, где после обследования врачами ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных по возможному пути следования правонарушителя. Информацию о розыске водителя и свидетелей сотрудники полиции довели до личного состава полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре. Полицейские провели комплекс разыскных мероприятий, в том числе обследовали дворы и парковки с целью обнаружения автомобиля с характерными повреждениями.

Уже на следующий день после происшествия сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым, задержали водителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Во время опроса задержанный пояснил, что при движении задним ходом не заметил женщину, а после наезда предложил ей помощь, но она отказалась, поэтому и уехал с места аварии.

В отношении местного жителя должностными лицами Госавтоинспекции собран и направлен в суд административный материал, предусмотренный ч.2 ст.12.27 КоАП РФ.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Теги: ДТП

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