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Ранее судимый житель Отрадного украл телефон из служебного кабинета

16 сентября 2023 10:40
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Ранее судимый житель Отрадного украл телефон из служебного кабинета

В июле текущего года в дежурную часть О МВД России по городу Отрадному обратилась местная жительница – сотрудница одного из государственных учреждений, которая рассказала, что у нее похитили телефон из рабочего кабинета.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативникам поступила информация о том, что к хищению телефона может быть причастен ранее судимый за кражу и участие в незаконном обороте наркотиков местный житель 1975 года рождения. Полицейские установили местонахождение подозреваемого, задержали его на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что воспользовался тем, что женщина вышла из кабинета, забрал со стола сотовый телефон и покинул здание.

Следственным отделением ОМВД России по городу Отрадному в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернул законной владелице.

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