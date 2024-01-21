Пять тел обнаружили за четыре дня на пляжах Антальи

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Пять тел, в том числе с отрезанными конечностями, обнаружили за последние дни на различных пляжах турецкой Антальи, сообщает Hurriyet.

Первыми страшную находку сделали сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате, которые 17 января нашли на пляже останки человека с отсеченными головой и рукой. На следующий день в районе Конаклы в прибрежной линии отыскали тело пропавшей ранее 10-летней девочки.

В минувшую субботу нашли три тела на полосе протяженностью примерно 73 километра. Обезображенный труп около 13:00 нашли прогуливавшиеся вдоль берега моря жители района Ташагыл, что в Манавгате. Спустя короткий промежуток времени полицию вызвали в районе Кызылот, где тоже обнаружили останки. В обоих случаях определить пол погибших не получилось из-за разложения.

Последнюю на сегодняшний день находку сделали под Сериком. По предварительным данным, здесь море вынесло тело пропавшей 12 дней назад 18-летней девушки.

Полицейские пока не сообщают о причинах гибели всех обнаруженных, пишет Смотрим.