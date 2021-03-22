Пьяным за руль: за два дня в Самарской области выявили 74 нетрезвых водителя

На территории Самарской области 19 и 20 марта текущего года проведены целенаправленные рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений, допускаемых водителями в состоянии опьянения.
В рейдовом мероприятии приняли участие более 500 сотрудников Госавтоинспекции, в том числе, руководители территориальных подразделений и кураторы от Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
С трезвыми водителями проводились профилактические беседы. С теми, кто находился за рулем в состоянии опьянения – более жесткие меры в виде санкций, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях.
Так, за два дня рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 74 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, из них:
Подобные рейдовые мероприятия будут продолжены.
Региональная Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД РФ и не допускать управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Не ставьте под угрозу свою жизнь и жизни окружающих.
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