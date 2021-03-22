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Пьяным за руль: за два дня в Самарской области выявили 74 нетрезвых водителя

22 марта 2021 13:55
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Пьяным за руль: за два дня в Самарской области выявили 74 нетрезвых водителя

На территории Самарской области 19 и 20 марта текущего года проведены целенаправленные рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений, допускаемых водителями в состоянии опьянения.

В рейдовом мероприятии приняли участие более 500 сотрудников Госавтоинспекции, в том числе, руководители территориальных подразделений и кураторы от Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области. 

С трезвыми водителями проводились профилактические беседы. С теми, кто находился за рулем в состоянии опьянения – более жесткие меры в виде санкций, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях. 

Так, за два дня рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 74 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, из них:

  • - 25 водителей по ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения),
  • - 44 водителя по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения),
  • - в отношении 5 водителей собраны материалы по ст. 264.1 УК РФ (управление ТС  лицом, находящимся в состоянии опьянения повторно, либо повторное невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Подобные рейдовые мероприятия будут продолжены.

Региональная Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД РФ и не допускать управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Не ставьте под угрозу свою жизнь и жизни окружающих.

 

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