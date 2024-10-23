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Пьяный жигулевец без прав решил съездить на чужой машине за пивом

23 октября 2024 09:44
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Пьяный жигулевец без прав решил съездить на чужой машине за пивом

В октябре текущего года в ночное время возле многоквартирного дома микрорайона В-1 сотрудники ДПС ОМВД России по городу Жигулёвску для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ 21140 под управлением местного жителя 1991 года рождения. Во время административной процедуры полицейские установили, что автомобиль принадлежит местной жительнице. Кроме того, выявили у никогда не учившегося в автошколе, не имеющего водительского удостоверения водителя признаки опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, от которого он отказался. Для дальнейшего разбирательства ранее не судимого мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку, о чем оповестили мирно спящую дома собственницу автомобиля. По словам женщины, она не знала, что у сожителя нет прав и разрешала пользоваться автомобилем.

Во время сбора материала по административному правонарушению, предусмотренному ст.12.26 КоАП РФ, сотрудники Госавтоинспекции установили, что местный житель в июне 2024 года, совершив  аналогичное правонарушение, привлекался к административной ответственности и понес наказание в виде административного ареста сроком десять суток.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.264.1 УК РФ, мужчина пояснил полицейским, что во время семейного застолья у него кончилось пиво и, несмотря на опьянение, он решил съездить восполнить запасы алкоголя.

Отделением дознания ОМВД России по городу Жигулёвску продолжается работа по расследованию уголовного дела и установлению всех обстоятельств произошедшего.

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