Пьяный водитель в Волжском районе пояснил, что едет на свидание к своей возлюбленной

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На прошлой неделе инспекторы отдельного взвода ДПС Отдела МВД России по Волжскому району, находясь на маршруте патрулирования автодороги «Самара-Большая Черниговка - гр. с Республикой Казахстан», получили сообщение от местных жителей о водителе, катающемся по селу и, возможно, находящемся за рулем а/м LADA, в состоянии опьянения.

Незамедлительно отреагировав на полученную информацию, сотрудники Госавтоинспекции выехали по указанному в сообщении адресу. Передвигаясь по трассе, на 52 км автодороги, полицейские заметили указанный в сообщении автомобиль и остановили его. Транспортным средством управлял 61-летний местный житель, который пояснил, что едет на свидание к своей возлюбленной. В ходе общения полицейские выявили у водителя явные признаки опьянения, отстранили мужчину от управления транспортным средством и выписали постановление о прохождении медицинского освидетельствования, от которого местный житель отказался.

Правонарушителя госавтоинспекторы доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В настоящее время материал проверки по факту административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) направлен в Мировой суд Волжского судебного района, для рассмотрения по существу.