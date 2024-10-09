Пьяный тольяттинец, разозлившись на нового знакомого, забрал у него сотовый телефон и пауэрбанк

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В начале октября в полициюу Тольятти обратился местный житель 1965 года рождения с сообщением, что находившийся в квартире новый знакомый, забрал его смартфон и внешний аккумулятор для телефона, после чего убежал. Попытки самостоятельно вернуть имущество не увенчались успехом, и мужчина обратился к полицейским за помощью.

Сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя 1982 года рождения и доставили его в территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что распивал вместе с потерпевшим спиртные напитки у него в квартире. Внезапно между ними возник конфликт. Разозлившись, мужчина забрал у знакомого телефон и портативный аккумулятор, оттолкнул его и выбежал в подъезд. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

Вв отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.