Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинеле обсудили выполнение Народной программы
В Кинеле обсудили выполнение Народной программы
Диагностировать онкологические заболевания помогают регулярные профосмотры и диспансеризация
Диагностировать онкологические заболевания помогают регулярные профосмотры и диспансеризация
В России продолжается зимний период Всероссийской акции «Безопасность детства–2023/2024»
В России продолжается зимний период Всероссийской акции «Безопасность детства–2023/2024»
Самарские волонтеры уже второй раз побывали в новых регионах с гуманитарной миссией
Самарские волонтеры уже второй раз побывали в новых регионах с гуманитарной миссией
Самарчанка завоевала серебро на турнире Мировой серии по дзюдо
Самарчанка завоевала серебро на турнире Мировой серии по дзюдо
В Самаре купят 130 новых терминалов для кондукторов
В Самаре купят 130 новых терминалов для кондукторов
Эксперты предупредили о новом скачке цен на еду
Эксперты предупредили о новом скачке цен на еду
Киноконцерну «Мосфильм» исполнилось 100 лет
Киноконцерну «Мосфильм» исполнилось 100 лет
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.61
0.09
EUR 96.98
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский музей Заварка приглашает на экскурсии
В Тольятти прошли 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду
В САТОБ состоялся концерт «Симфония блокады»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами 21 беспилотник

30 января 2024 10:53
147
ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами 21 беспилотник

Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, 11 беспилотников были уничтожены и перехвачены над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Калужской и Тульской областями.

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали на крышу нежилой постройки на окраине Калуги, пострадавших и возгораний нет. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев рассказал, что один украинский БПЛА сбили над морской акваторией возле Бельбека, повреждений инфраструктуры нет, пишет РИА Новости.

Еще один беспилотник был сбит в Навлинском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
30 января 2024  10:41
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
220
29 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание регионального Правительства.
29 января 2024  16:55
Стало известно, где в Самаре построят новые поликлиники
595
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
29 января 2024  12:53
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
505
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
29 января 2024  11:50
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
451
28 января 2024  19:04
С 1 февраля изменится расписание электричек из Самары до Тольятти
323
Весь список