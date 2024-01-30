ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами 21 беспилотник

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Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, 11 беспилотников были уничтожены и перехвачены над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Калужской и Тульской областями.

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали на крышу нежилой постройки на окраине Калуги, пострадавших и возгораний нет. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев рассказал, что один украинский БПЛА сбили над морской акваторией возле Бельбека, повреждений инфраструктуры нет, пишет РИА Новости.

Еще один беспилотник был сбит в Навлинском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.