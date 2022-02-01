Противопожарные подразделения региона за три дня привлекались на тушение 47 пожаров

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За период с 28 по 31 января 2022 года на территории области чрезвычайных ситуаций не произошло.

Противопожарные подразделения привлекались на тушение 47 пожаров, 41 из которых произошел в жилом секторе.

На реках области продолжается процесс ледообразования. На реке Волга в районе городского округа Тольятти наблюдается ледостав, в районе городского округа Самара – ледостав с полыньями, трещины, в районе села Зольное – ледостав с торосами, в районе городского округа Сызрань – ледостав, на реках Сок, Самара, Большой Кинель, Чапаевка – ледостав.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 19 раз в количестве 72 человек, 20 ед. техники.

В городских округах произошло 30 пожаров, в муниципальных районах – 17. Трем пожарам был присвоен повышенный ранг сложности – «1 БИС». Погиб 1 человек.