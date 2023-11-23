Прокуратура региона проводит проверку из-за многокилометровой автомобильной пробки в связи со снежными заносами на трассе

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В Самарской области были введены ограничения движения для автотранспорта на трассе М-5 «Урал».

Кроме того, движение по региональной автомобильной дороге Р-228 оказалось крайне затруднено.

Прокуратурой Сызранского района Самарской области организована проверка соблюдения законодательства, регламентирующего обслуживание автомобильных дорог.

По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц организаций, ответственных за содержание дорог и организацию движения в сложившихся погодных условиях.