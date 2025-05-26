Проехал на красный свет: в Тольятти маршрутка столкнулась с автомобилем ВАЗ 2112 и перевернулась на бок

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Полицейские работают на месте ДТП в Центральном районе Тольятти.

Получив информацию о ДТП, сотрудники ГАИ оперативно прибыли на место происшествия. По предварительным данным, 26 мая примерно в 11:40 час. 54-летний мужчина, управляя маршрутным автобусом Fiat двигался по ул. Ленина со стороны ул. Ушакова в направлении ул. Жилина.

В пути следования на перекрестке ул. Ленина и ул. Советской водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2112 под управлением 34-летнего водителя.

Пострадавшие на месте ДТП: водитель отечественного автомобиля и 4 пассажира автобуса.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО