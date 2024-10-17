Природный пожар в Красноярском районе: пламя распространилось на площади 500 кв. метров

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16 октября в 12 часов 36 минут на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о пожаре в 1500 м юго-восточнее населенного пункта Старосемейкино в садово-дачном товариществе Вымпел на улице Зеленой.

Оперативно на место происшествия выехали расчеты пожарно-спасательных частей №№ 151 и 110 Отряда № 41.

По прибытии к месту пожара в 12 часов 55 минут было установлено, что горит трава на площади 500 квадратных метров, существует угроза распространения огня на дачные строения. В тушении пожара принимали участие 25 человек личного состава и 7 единиц техники, а также пожарная автоцистерна с пожарно-химической станции села Красный Яр. На тушение огня были поданы 5 стволов «Б», шесть ранцевых лесных огнетушителей.

В 14 часов 18 минут была объявлена ликвидация открытого горения, в 15 часов 40 минут – ликвидация последствий пожара. Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"