Природный пожар около Кинеля: загорелся камыш

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Видеоблогер снял с высоты птичьего полета очередной природный пожар в Самарской области. Загорелась территория вблизи Кинеля. Ролик появился в сети вечером 23 августа.

Интернет-пользователи стали переживать, что огонь дойдет до города, а затем может и вовсе перекинуться на Самару. Однако, как сообщает официальный телеграм-канал "ЧП в Самарской области", в Кинельском районе угрозы населенным пунктам нет, пишет Сова.инфо.



Накануне вечером там загорелся камыш. Площадь пожара составила 700 кв. м. В районе возгорания — болотистая местность и опаханная территория. На месте работают пожарные подразделения. Обстановка находится под контролем.



Напомним, пожары в Кинельском районе полыхают с 22 августа. Так, огонь в селе Павловка уничтожил дом многодетной семьи и две нежилые постройки. Около поселка Угорье на площади 700 кв. м горела сухая трава, также пострадала территория возле поселка Комсомольский. Прокуратура уже начала проверку по данным фактам. Она выясняет обстоятельства и причины пожаров.

Фото: скриншот с видео