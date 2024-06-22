Пожарные подразделения Астаны ликвидируют пожар в 26-этажом жилом комплексе

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Пожарные подразделения Астаны ликвидируют возгорание в 26-этажом жилой комплексе Rixos Khan Shatyr Residences по повышенному рангу вызова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

"Пожарные подразделения ДЧС города Астаны по повышенному рангу вызова прибыли по адресу Туран 37/9. По прибытию пожарных установлено, что на 26 этаже жилого комплекса горит наружная обшивка. Задействованы 16 единиц техники и 72 личного человека. Здание административное и частично жилое. На месте происшествия создан штаб. Проходит эвакуация. Спасателями МЧС эвакуированы восемь человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Из открытых источников известно, что жилой комплекс Rixos Khan Shatyr Residences состоит из шести башен жилого назначения и двух башен, в которых расположены офисы. Комплекс из 26 этажей, рассчитанный на 200 квартир, был сдан в эксплуатацию в 2012 году.

Фото : МЧС РК/Telegram