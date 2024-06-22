Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев отреагировал на обращения жителей сразу трех районов: Кинельского, Богатовского, Волжского.
Вячеслав Федорищев пообещал восстановить мост между селами Бобровка и Спиридоновка
Вячеслав Федорищев познакомился с работой нескольких предприятий и встретился с трудовыми коллективами.
Вячеслав Федорищев обсудил перспективы развития с сельхозпредприятиями Кинельского района
Задействованы 16 единиц техники и 72 личного человека. Здание административное и частично жилое.
Пожарные подразделения Астаны ликвидируют пожар в 26-этажом жилом комплексе
Во время рабочей поездки руководитель региона получил множество жалоб и обращений, касающихся практически всех сфер деятельности.
Вячеслав Федорищев предложил главе Кинеля сменить место работы
Внимание главы региона обратили и на состояние дорог. Вопросов оказалось достаточно много.
Вячеслав Федорищев взял в работу жалобы жителей Кинеля
В восьмиэтажном доме будет 192 квартиры. Каждая предназначена для тех, кого будут переселять из ветхого и аварийного жилья, а также для предоставления детям-сиротам.
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства многоквартирного жилого дома в Кинеле
При столкновении двух автомобилей два человека погибли и 4 человека получили ранения.
Смертельное ДТП в Кинель-Черкасском районе
В Самарской области облачно с прояснениями, ночью местами сильный дождь, гроза, днем дождь.
Завтра в Самаре до +21°С
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.96
2.54
EUR 94.26
2.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студенты-модельеры ПВГУС представили в Тольятти свои коллекции в формате открытого FASHION-показа
В Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль «Жигули»
Самарская область присоединится к международным, всероссийским и областным мероприятиям, посвящённым Дню памяти и скорби
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пожарные подразделения Астаны ликвидируют пожар в 26-этажом жилом комплексе

22 июня 2024 20:32
211
Задействованы 16 единиц техники и 72 личного человека. Здание административное и частично жилое.

Пожарные подразделения Астаны ликвидируют возгорание в 26-этажом жилой комплексе Rixos Khan Shatyr Residences по повышенному рангу вызова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

"Пожарные подразделения ДЧС города Астаны по повышенному рангу вызова прибыли по адресу Туран 37/9. По прибытию пожарных установлено, что на 26 этаже жилого комплекса горит наружная обшивка. Задействованы 16 единиц техники и 72 личного человека. Здание административное и частично жилое. На месте происшествия создан штаб. Проходит эвакуация. Спасателями МЧС эвакуированы восемь человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Из открытых источников известно, что жилой комплекс Rixos Khan Shatyr Residences состоит из шести башен жилого назначения и двух башен, в которых расположены офисы. Комплекс из 26 этажей, рассчитанный на 200 квартир, был сдан в эксплуатацию в 2012 году.

 

Фото : МЧС РК/Telegram

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На штрафстоянке в Безенчуке сгорел автомобиль
22 июня 2024, 13:34
На штрафстоянке в Безенчуке сгорел автомобиль
Пожарно-спасательный отряд прибыл на место происшествия через семь минут, а еще через три пожар полностью ликвидировали. Происшествия
212
На пожаре в Самарской области погиб ребенок
22 июня 2024, 11:42
На пожаре в Самарской области погиб ребенок
ЧП произошло рано утром в СНТ Маяк в Сызранском районе. Происшествия
250
Шенталинским пожарным удалось отстоять жилой дом
20 июня 2024, 11:15
Шенталинским пожарным удалось отстоять жилой дом
В тушении пожара принимали участие 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Происшествия
338
В центре внимания
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
22 июня 2024  10:39
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
299
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
22 июня 2024  10:19
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
273
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
21 июня 2024  13:58
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
1268
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
21 июня 2024  13:40
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
522
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
21 июня 2024  12:35
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
626
Весь список