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Пожар в лесничестве Тольятти полностью потушили

28 августа 2021 13:41
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Пожар в лесничестве Тольятти полностью потушили

В Тольятти полностью ликвидировано возгорание в лесном массиве. Об этом заявил в своем инстаграм-аккаунте глава города Николай Ренц.

Ликвидацию пожара объявлена в 9:30 утра субботы, 28 августа. Борьба с огнем заняла у оперативных служб региона почти трое суток.

Пожар в лесничестве Тольятти возник в среду, 25 августа. Из-за сильного ветра огонь прошел территорию почти в 32 гектара. Однако своевременное привлечение властями авиации позволило взять ситуацию под контроль.

Пламя тушили около 200 человек личного состава и свыше 60 единиц техники. Локализацию пожара объявили в четверг (площадь горения составляла 0,5 гектара), ликвидацию - сегодня утром.

По словам Николая Ренца, на месте тушения продолжат работать два пожарных расчета, один бойлер, экипажи ГИБДД, пишет Сова.инфо.

Напомним, в Самарской области до 10 сентября из-за высокой пожароопасности запрещено посещать леса. 

Теги: лесной пожар

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