Пожар в лесничестве Тольятти полностью потушили

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В Тольятти полностью ликвидировано возгорание в лесном массиве. Об этом заявил в своем инстаграм-аккаунте глава города Николай Ренц.

Ликвидацию пожара объявлена в 9:30 утра субботы, 28 августа. Борьба с огнем заняла у оперативных служб региона почти трое суток.



Пожар в лесничестве Тольятти возник в среду, 25 августа. Из-за сильного ветра огонь прошел территорию почти в 32 гектара. Однако своевременное привлечение властями авиации позволило взять ситуацию под контроль.



Пламя тушили около 200 человек личного состава и свыше 60 единиц техники. Локализацию пожара объявили в четверг (площадь горения составляла 0,5 гектара), ликвидацию - сегодня утром.



По словам Николая Ренца, на месте тушения продолжат работать два пожарных расчета, один бойлер, экипажи ГИБДД, пишет Сова.инфо.



Напомним, в Самарской области до 10 сентября из-за высокой пожароопасности запрещено посещать леса.