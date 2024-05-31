Пожар ранним утром в городе Октябрьск: погиб мужчина

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31 мая в 5 часов 1 минуту на пункт связи поступило сообщение о пожаре в городе Октябрьск, на улице Станиславского. По прибытии было установлено, что в многоквартирном жилом доме на третьем этаже горят вещи на площади 3 квадратных метра. В 5 часов 4 минуты была объявлена локализация пожара, в 5 часов 8 минут –ликвидация открытого горения, в 5 часов 45 минут - ликвидация последствий пожара. В тушении пожара приняли участие 10 человек личного состава, 10 минут работало звено газодымозащитной службы. На тушение были поданы 3 ствола «Б». К сожалению, погиб мужчина. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"