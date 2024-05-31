Я нашел ошибку
Главные новости:
Пожар ранним утром в городе Октябрьск: погиб мужчина
Пожар ранним утром в городе Октябрьск: погиб мужчина
beeline cloud предоставит бесплатную защиту от киберугроз
Beeline cloud предоставит бесплатную защиту от киберугроз
В Самаре на улице Киевской с рельсов сошел трамвай
В Самаре на улице Киевской с рельсов сошел трамвай
52% жителей Самары поедет в летний отпуск только со смартфоном, а каждый пятый возьмет в путешествие ноутбук для работы
52% самарцев поедет в летний отпуск только со смартфоном, а каждый пятый возьмет в путешествие ноутбук для работы
«Единая Россия» подвела итоги электронного предварительного голосования
«Единая Россия» подвела итоги электронного предварительного голосования
Началось возмущение магнитного поля после сильного выброса на Солнце
Началось возмущение магнитного поля после сильного выброса на Солнце
Почти 70% самарцев считают, что готовы бросить курить ради любимой женщины
Почти 70% самарцев считают, что готовы бросить курить ради любимой женщины
Самара встретила участников фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»
Самара встретила участников фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.79
0.53
EUR 97.13
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«РКС-Самара» направили яркие уведомления об отключении канализации должникам
Самарцев пригласили в ТРК на праздник, посвященный Дню защиты детей
Самарский зоопарк ждет гостей на День защиты детей!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пожар ранним утром в городе Октябрьск: погиб мужчина

31 мая 2024 12:46
48
Пожар ранним утром в городе Октябрьск: погиб мужчина

31 мая в 5 часов 1 минуту на пункт связи поступило сообщение о пожаре в городе Октябрьск, на улице Станиславского. По прибытии было установлено, что в многоквартирном жилом доме на третьем этаже горят вещи на площади 3 квадратных метра. В 5 часов 4 минуты была объявлена локализация пожара, в 5 часов 8 минут –ликвидация открытого горения, в 5 часов 45 минут - ликвидация последствий пожара. В тушении пожара приняли участие 10 человек личного состава, 10 минут работало звено газодымозащитной службы. На тушение были поданы 3 ствола «Б». К сожалению, погиб мужчина. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области полицейские спасли семью пенсионеров от распространения пожара
31 мая 2024, 09:26
В Кинеле полицейские спасли семью пенсионеров от распространения пожара
Услышав стук в окно, супруги выбежали из дома. Происшествия
111
В городском округе Кинель горел мусор на площади 50 квадратных метров
30 мая 2024, 12:05
В городском округе Кинель горел мусор на площади 50 квадратных метров
В тушении пожара принимали участие 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Происшествия
238
Пять пожаров за сутки произошло в Нефтегорском районе
30 мая 2024, 11:05
Пять пожаров за сутки произошло в Нефтегорском районе
Погибших и пострадавших, к счастью, нет.  Происшествия
264
В центре внимания
Самара встретила участников фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»
31 мая 2024  11:44
Самара встретила участников фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»
88
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
31 мая 2024  10:46
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
116
В Самаре на последнем участке проезжей части по улице Садовой укладывают новое покрытие
31 мая 2024  10:26
В Самаре на последнем участке проезжей части по улице Садовой укладывают новое покрытие
132
Летние региональные учебно-тренировочные сборы по поисковым работам пройдут в Самарской области
31 мая 2024  10:17
Летние региональные учебно-тренировочные сборы по поисковым работам пройдут в Самарской области
115
Вместе с земляками экспозиции музея осмотрел губернатор Дмитрий Азаров.
30 мая 2024  21:12
В Самаре филиал Третьяковки открылся для посетителей
322
Весь список