Полицейские Самарской области разыскивают подростка

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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение подростка Евгения Ш. 2006 года рождения, который 11 февраля около 23:00 ушел из дома в селе Борское, Самарской области и до настоящего времени местонахождение его не известно.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами пропавшего среди личного состава, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.

Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Приметы подростка: на вид 16 лет, рост 178-180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, лицо овальное, глаза каре-зеленые.

Был одет: в куртку синего цвета с бело-серым рисунком по нижней части куртки, черная вязаная шапка, трико защитного цвета, зимние кроссовки черного цвета с подошвой красного цвета.



Всех, кто видел подростка или располагает информацией о том, где он может находиться, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части 8 (846) 67-2-13-80, +79371731913, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 112.