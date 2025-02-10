Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Самаре на  Московском шоссе

305

Госавтоинспекторы, получив информацию об аварии, прибыли на место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, установили и опросили участников ДТП и очевидцев, зафиксировали обстановку, проводят в настоящее время иные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, собранным полицейскими, на ул. Московское шоссе в районе дома 40 мужчина 2000 года рождения, управляя а/м Geely ATLAS, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с а/м BMW 525, под управлением мужчины 2001 года рождения и а/м Lada Largus, под управлением мужчины 1979 года рождения.

На месте ДТП скончался водитель Geely ATLAS. С переломом ног госпитализирован водитель а/м BMW 525.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. ,сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО