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Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Самаре на  Московском шоссе

10 февраля 2025 20:51
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Столкнулись три легковых автомобиля.

Госавтоинспекторы, получив информацию об аварии, прибыли на место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, установили и опросили участников ДТП и очевидцев, зафиксировали обстановку, проводят в настоящее время иные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, собранным полицейскими, на ул. Московское шоссе в районе дома 40 мужчина 2000 года рождения, управляя а/м Geely ATLAS, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с а/м BMW 525, под управлением мужчины 2001 года рождения и а/м Lada Largus, под управлением мужчины 1979 года рождения.

На месте ДТП скончался водитель  Geely ATLAS. С переломом ног госпитализирован водитель а/м BMW 525.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. ,сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

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