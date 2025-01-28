Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы вошли в топ 10 самых щедрых мужчин в России
Самарцы вошли в топ 10 самых щедрых мужчин в России
В СамГМУ разработали устройство для измерения уровня мышечного напряжения у пациентов во время стоматологических процедур
В СамГМУ разработали устройство для измерения уровня мышечного напряжения у пациентов во время стоматологических процедур
Шоколад резко подорожает в 2025 году
Шоколад резко подорожает в 2025 году
В Самарском регионе полицейские и общественники напомнили студентам, как противостоять кибермошенникам
В Самарском регионе полицейские и общественники напомнили студентам, как противостоять кибермошенникам
Размер первой в своей жизни зарплаты помнят 61% самарцев
Размер первой в своей жизни зарплаты помнят 61% самарцев
Инспекторы ДПС помогли замерзшему ребенку в Чапаевске добраться домой
Инспекторы ДПС помогли замерзшему ребенку в Чапаевске добраться домой
Полицейские работают на месте ДТП в Кинель-Черкасском районе: трое постраавших
Полицейские работают на месте ДТП в Кинель-Черкасском районе: трое постраавших
маркетплейсы обсуждают передачу нераспроданных товаров благотворителям
Маркетплейсы обсуждают передачу нераспроданных товаров благотворителям
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.13
-1.13
EUR 102.75
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут об архитектурной истории бывшего Завода имени Масленникова
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Полицейские работают на месте ДТП в Кинель-Черкасском районе: трое постраавших

28 января 2025 09:25
76
Полицейские работают на месте ДТП в Кинель-Черкасском районе: трое постраавших

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 28 января мужчина, управляя а/м Lada Kalina, двигался со стороны Бугуруслана. В пути следования допустил выезд на полосу встречного движения (в месте, где это разрешено) и допустил столкновение с а/м Lada Granta, двигавшимся во встречном направлении, со стороны города Отрадный. В настоящее время известно о трех пострадавших пассажирах:  1 в а/м Lada Kaliana и 2 в а/м Lada Granta (в том числе 1 несовершеннолетний, 13 лет).

Силами ПСО 39 противопожарной службы Самарской области проводились аварийно-спасательные работы.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре не будут развивать метро из-за малой загруженности
27 января 2025  13:41
В Самаре не планируют развивать метро из-за малой загруженности
426
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
27 января 2025  12:22
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
331
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
27 января 2025  12:15
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
390
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
27 января 2025  11:00
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
454
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
26 января 2025  14:40
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
646
Весь список