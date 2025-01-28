Полицейские работают на месте ДТП в Кинель-Черкасском районе: трое постраавших

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По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 28 января мужчина, управляя а/м Lada Kalina, двигался со стороны Бугуруслана. В пути следования допустил выезд на полосу встречного движения (в месте, где это разрешено) и допустил столкновение с а/м Lada Granta, двигавшимся во встречном направлении, со стороны города Отрадный. В настоящее время известно о трех пострадавших пассажирах: 1 в а/м Lada Kaliana и 2 в а/м Lada Granta (в том числе 1 несовершеннолетний, 13 лет).

Силами ПСО 39 противопожарной службы Самарской области проводились аварийно-спасательные работы.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.