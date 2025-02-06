Полицейские работали на месте смертельного ДТП в Елховском районе

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На место ДТП выезжали: врио заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Козлов Е.И., руководство О МВД России по Елховскому району , следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

Госавтоинспекторы, получив информацию об аварии, оперативно прибыли на место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, установили и опросили участников ДТП и очевидцев, зафиксировали обстановку, провели иные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

ДТП произошло 06.02.2025 в 03:46 час. на 339,9 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск», подъезд к г. Самара.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 45-летний житель села Елаур (Республика Татарстан), управляя а/м ЛАДА 2107, двигался со стороны Самары в направлении Ульяновска. В пути следования допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где это разрешено, и совершил столкновение с а/м КАМАЗ, в составе полуприцепа НЕФАЗ 9334-10, под управлением 47-летнего жителя г.Бугуруслан (Оренбургская область).

На месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи скончались: водитель 1979 года рождения и 38-летняя пассажирка автомобиля - жительница Нурлата. С места ДТП госпитализированы 68-летняя пассажирка автомобиля ЛАДА 2107 и ее 2-летний родственник, который в момент аварии находился в детском удерживающем устройстве.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО