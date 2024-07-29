Полицейские и ОМОН посетили рынок Солнечный в поиске нелегальных мигрантов в Самаре

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В ходе рейда на территории Куйбышевского района полицейскими выявлено 30 нарушений миграционного законодательства.

В целях выявления и пресечения правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, ликвидации каналов их незаконной легализации, а также стабилизации миграционной ситуации сотрудники отдела по вопросам миграции, сотрудники Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные полиции УМВД России по г. Самара совместно с Добровольной народной дружиной и при содействии бойцов ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие на территории Куйбышевского района.

В ходе проверки объектов, в том числе расположенных на одном из рынков на Южном шоссе, проверено более 70 человек. Сотрудниками полиции проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации. В свою очередь, Госавтоинспекторы напомнили иностранными гражданами, управляющими транспортными средствами, о недопущении нарушений правил дорожного движения.

По итогам мероприятия выявлено 30 нарушений миграционного законодательства. В отношении правонарушителей составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ».

Подобные мероприятия на территории региона проводятся на систематической основе.