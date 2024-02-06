Под Самарой поезд сбил мужчину

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В Самарской области следователям предстоит разобраться в причинах трагедии на железной дороге. Ее детали рассказали представители Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (Центральное МСУТ).

— По предварительной версии, вечером в воскресенье, 4 февраля, около станции Безымянка под колесами поезда погиб 67-летний мужчина. Во время перехода путей пешеход смотрел в экран смартфона и не успел выйти из опасной зоны. Машинист поезда предотвратить трагедию также не смог, — заявили представители ведомства.

Теперь следователям предстоит осмотреть место трагедии и выяснить ее причины, пишет 63.ру.