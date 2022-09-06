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Под контролем судебных приставов на территории колледжа в Чапаевске появилось ограждение

6 сентября 2022 10:15
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Под контролем судебных приставов на территории колледжа в Чапаевске появилось ограждение

 

Вокруг одного из средне-специальных учебных учреждений г. Чапаевска не было установлено ограждение, что являлось нарушением требований к обеспечению безопасности студентов и преподавателей. Благодаря действиям судебных приставов-исполнителей руководство колледжа исполнило решение суда. 

    Чапаевский городской суд вынес решение об обязании руководства учебного заведения установить ограждение по периметру здания, препятствующее проникновению на территорию посторонних лиц. Исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов г. Чапаевска. 

    Судебным приставов-исполнителем руководству учреждения было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства. Кроме того, сотрудник Службы предупредил должника о возможном привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». 

    Не желая усугублять ситуацию, руководство установило ограждение по периметру учебного заведения. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

 

Теги: Судебные приставы

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