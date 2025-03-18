По иску прокуратуры 9 водителей в Шенталинском районе лишены прав

Прокуратура Шенталинского района Самарской области провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
В ходе проверки выявлено, что 9 водителей состоят на профилактическом учете с диагнозом «алкогольная зависимость».
Данное заболевание является медицинским противопоказанием для управления транспортным средством – источником повышенной опасности для окружающих.
В связи с этим прокуратура направила в суд иски с требованием прекратить действие водительских удостоверений этих лиц по состоянию здоровья.
Суд удовлетворит требования прокурора.