По иску прокуратуры 9 водителей в Шенталинском районе лишены прав

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Прокуратура Шенталинского района Самарской области провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

В ходе проверки выявлено, что 9 водителей состоят на профилактическом учете с диагнозом «алкогольная зависимость».

Данное заболевание является медицинским противопоказанием для управления транспортным средством ­­– источником повышенной опасности для окружающих.

В связи с этим прокуратура направила в суд иски с требованием прекратить действие водительских удостоверений этих лиц по состоянию здоровья.

Суд удовлетворит требования прокурора.