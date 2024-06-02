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Площадь пожара в административном здании в Новокуйбышевске составила 750 кв. м

2 июня 2024 13:59
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Площадь пожара в административном здании в Новокуйбышевске составила 750 кв. м

Пожарные локализовали возгорание в административном здании на улице Молодогвардейской в Новокуйбышевске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- В 11:35 пожар локализован на площади 750 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На месте работают 68 человек и 22 единицы техники, - отметили в оперативном ведомстве.

Административное здание на улице Молодогвардейской, 14 загорелось около девяти часов утра 2 июня 2024 года. По этому адресу располагается магазин по продаже керамзитных блоков и скупка вторсырья. Сначала площадь пожара составляла 200 кв. м, затем возросла до 500. Теперь уже 750 кв. м, пишет Самара-КП.

 

Теги: Пожар

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