Пилоты потерпевшего крушение в Пермском крае Су-24 живы

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Пилотов потерпевшего крушение в Верещагинском районе Пермского края самолёта Су-24 везут в местную больницу для осмотра, сообщил РИА Новости информированный источник.

Как отмечали в пресс-службе Центрального федерального округа, воздушное судно выполняло полёт без боекомплекта, на земле разрушений нет. Летчики катапультировались.

"Пилоты самолета Су-24 обнаружены, живы, их везут в больницу в Верещагинском районе на осмотр", - рассказал источник.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, состояние обоих пилотов удовлетворительное.

Фото: соцсети