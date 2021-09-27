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Организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли альпинисты, написал явку с повинной и дал признательные показания, передает РИА Новости со ссылкой на СК.

Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

На прошлой неделе на Эльбрусе на высоте 5,4 тысячи метров группа из 19 альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Спасти удалось только 14 из них, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, семерых позже выписали.

Операция проходила при температуре в минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду.

Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Фото: МЧС Кабардино-Балкарии