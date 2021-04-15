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Следователи проверят, действительно ли ОМОН по ошибке взломал дверь квартиры жительницы Заринска и напугал ее детей, сообщили РИА Новости в СУ СК России по Алтайскому краю.

В квартиру жительницы Заринска позвонили стражи порядка и потребовали открыть дверь для обыска. Дома находились дети, и она вызвала местную полицию.

ОМОН срезал дверь болгаркой, ворвался в жилье и перепугал детей, но оказалось, что женщина, ордер на обыск квартиры которой имелся у силовиков, уже семь лет не живет по этому адресу.

Выяснив это, сотрудники ОМОН просто ушли.

"Мы проводим предварительную проверку по данному факту, по результатам которой примем законное решение", — рассказали в СУ СК.

Фото : @gazetazar_nashgorod/Instagram/РИА Новости