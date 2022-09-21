Около Тольятти задержали злостного нарушителя ПДД

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Водителя «Лады Весты» судили за пьяную езду, но это не помешало ему вновь преступить закон.

24 августа текущего года примерно в 17:00 час. на 6 км а/д Тольятти-Хрящевка в сотрудники ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району для проверки документов остановили автомобиль «Лада Веста».

Во время проверки документов полицейские заметили, что от водителя 1982 года рождения исходит резкий запах спиртного и предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Дорожные полицейские отстранили автолюбителя от управления транспортным средством, а машину поместили на специализированную стоянку.

Как установили сотрудники полиции, годом ранее мужчину судили за вождение в состоянии опьянения, и назначили наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения.



В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.



Сотрудники полиции предостерегают: во избежание совершения ДТП, которое может повлечь серьезный ущерб для здоровья и гибель, садиться за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено!