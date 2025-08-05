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Около Сызрани подростки бесцельно бродили возле ЖД-путей

5 августа 2025 10:33
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Около Сызрани подростки бесцельно бродили возле ЖД-путей

В ходе рейдовых мероприятий на перегоне между станциями Сызрань-город и Кашпир транспортные полицейские обнаружили двух подростков, бесцельно прогуливающихся в непосредственной близости от железнодорожных путей. 

Полицейские установили, что несовершеннолетние неоднократно приходили на территорию станции без уважительной причины, подвергая свою жизнь опасности.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте передали детей их законным представителям и провели профилактические беседы. Полицейские напомнили, что железная дорога является зоной повышенной опасности, переходить железнодорожные пути можно только по мостам, пешеходным переходам и настилам, а также в присутствии взрослого разъяснили, как опасно вмешиваться в работу железнодорожного комплекса. 

В целях предупреждения трагических последствий правоохранители рекомендовали родителям усилить контроль за времяпрепровождением детей. 

Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Сызранский ЛО МВД России на транспорте призывает граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта и не допускать нахождения детей в опасных зонах. 

Теги: БДД

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