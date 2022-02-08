Около Кировского рынка в Самаре трамвай сошел с рельсов

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Днем во вторник, 8 февраля, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На проспекте Кирова трамвай сошел с рельсов.

— Это произошло на мосту у Кировского рынка. Трамвай шел по 25-му маршруту. Второй вагон слетел с рельсов на дорогу, — рассказал автор видео.

К счастью, это не спровоцировало еще и аварию с автомобилями. Устранять последствия происшествия предстоит аварийной бригаде трамвайно-троллейбусного управления, сообщает 63.ру.

При этом в феврале уже был подобный случай. На улице Ставропольской трамвай сошел с рельсов и врезался в паркинг.

Фото: скриншот видео очевидца.