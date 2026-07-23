70 несанкционированных мест купания выявили в Самаре

С начала купального сезона 2026 года в Самаре проведено более 400 профилактических рейдов на водных объектах, сообщает городская администрация. Особое внимание уделяется правому берегу Волги. Всего на водной карте областной столицы отмечено более 70 несанкционированных мест для купания, пишет ГТРК-Самара.

С начала навигационного периода инспекторы ГИМС провели 313 патрулирований, составили 124 административных протокола и отстранили 39 судоводителей от управления маломерными судами. В ходе рейдов проверяют сохранность запрещающих аншлагов, раздают памятки о безопасном поведении на воде и рассказывают об опасности «диких» пляжей. За купание в местах с запрещающими знаками грозит штраф от 500 до 1000 рублей, за эксплуатацию пляжа без разрешения — до 30 тысяч рублей для юридических лиц.

За первое полугодие 2026 года в Самарской области утонуло 22 человека, в том числе 9 детей. Статистикой поделилось региональное МЧС.